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في بريطانيا.. الحكومة تتفق مع نقابات الرعاية الصحية على مقترح زيادة الأجور

منذ 35 ثانية
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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اتفقت الحكومة البريطانية ونقابات الرعاية الصحية (الخميس 16-3-2023) على مقترح يزيد الأجور خمسة بالمئة في العام المقبل وحثت العمال على قبوله، مما قد ينهي إضرابات عطلت الخدمة الصحية الوطنية لأشهر.

ويغطي الاتفاق الجديد مليون ممرضة ومسعف طبي وقابلة وعاملين آخرين في إنجلترا لمدة عامين حتى أوائل أبريل نيسان 2024. ولن تنتهي الإضرابات إلا إذا وافق الأعضاء على الاتفاق بعد فترة من المشاورات التي تجريها النقابات العمالية التي أوصت جميعها تقريبا بقبول العرض الجديد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “هذا العرض جيد لموظفي الخدمة الصحية الوطنية وجيد لدافعي الضرائب، والأهم من ذلك أنه خبر سار للمرضى الذين لن تتعطل رعايتهم بعد الآن بسبب الإضراب”.

وقالت الحكومة إن العرض يشمل دفعة واحدة نسبها اثنين بالمئة من رواتب السنة المالية 2022-2023 وزيادة خمسة بالمئة للأجور في السنة المالية 2023-2024 التي تبدأ في أوائل أبريل نيسان المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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