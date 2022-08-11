في بريطانيا.. الشرطة تعتقل رجلا بتهم "إرهاب" في مطار لوتن

قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما في مطار لوتن بتهم إرهاب يوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الرجل الذي تم اعتقاله يدعى اين ديفيس، ومتهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قتلت رهائن. وأطلق الرهائن على المجموعة المكونة من أربعة رجال كانوا مع الدولة الإسلامية في سوريا لقب “البيتلز” بسبب لكنتهم البريطانية.

ولم يحدد بيان الشرطة هوية الشخص المعتقل. وذكر أن رجلا اعُتقل “فيما يتعلق بجرائم بموجب المواد 15 و 17 و 57 من قانون الإرهاب لعام 2000 واقتيد الى مركز شرطة جنوب لندن ولا يزال محتجزا”.

وذكرت بي.بي.سي أن ديفيس انطلق من لندن إلى مطار لوتن بعد إطلاق سراحه من السجن في تركيا حيث كان يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف لإدانته بتهم الإرهاب.

وحظيت خلية تنظيم الدولة الإسلامية باهتمام دولي بعد نشر مقاطع فيديو عن جرائم قتل أربعة مواطنين أمريكيين في الفترة من 2012 إلى 2015، وهم الصحفيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وموظفا الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج. وكان من بين الضحايا الآخرين موظفا إغاثة بريطانيان وصحفيان يابانيان.