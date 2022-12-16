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في بلجيكا.. الآلاف يحتجون على الغلاء في العاصمة بروكسل

منذ 7 دقائق
احتجاج الآلاف في بروكسل على الغلاء

احتجاج الآلاف في بروكسل على الغلاء (رويترز)

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شارك آلاف الأشخاص (الجمعة 16-12-2022) في احتجاج بشوارع العاصمة البلجيكية بروكسل على ارتفاع كلفة المعيشة مما عرقل أنظمة النقل العام.

وقالت شرطة بروكسل إن 16500 شخص شاركوا في الاحتجاج الذي نظمته نقابات عمالية تمثل كثيرين من موظفي القطاع العام المطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا.

ورفع محتج لافتة مكتوب عليها “ادعموا الأجور والمعاشات!”

وارتفعت أسعار الغاز والكهرباء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبلغ معدل التضخم الأساسي في بلجيكا 10.63 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وبلغ مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو إجمالا نحو عشرة بالمئة.

وقال أحد المحتجين “يعود المرء إلى المنزل لأطفاله ويريد أن يكون منزله دافئا. يجب ألا يضطر إلى إجراء حسابات لاستخدام الطاقة”.

ومر الاحتجاج بسلام لكن مطار بروكسل قال إن رحلات جوية ألغيت نتيجة للاحتجاج بينما قالت الشرطة المحلية إن حركة المرور تعطلت.

    المصدر :
  • رويترز

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