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في بلغاريا.. تفكيك شبكة من ستة أشخاص يشتبه بتجسسها لروسيا

19 - مارس - 2021
بلغاريا

بلغاريا

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أوقفت السلطات البلغارية ستة أشخاص يُشتبه في أنهم يتجسسون لحساب روسيا، بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع.

وأعلنت المتحدثة باسم النيابة العامة في مؤتمر صحافي في العاصمة صوفيا إن موظفي الدولة هؤلاء متّهمون بتقديم معلومات سرّية لرئيس الشبكة وهو عنصر سابق في أجهزة الاستخبارات كانت زوجته التي تحمل الجنسيتين الروسية والبلغارية “تلعب دور الوسيط” مع موسكو.

كما نقل التلفزيون الوطني البلغاري عن مصادر أن عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح موسكو اعتقلوا في العاصمة.

وأفيد بأن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية خاصة نفذتها وكالة الدولة للأمن القومي.

يشار إلى أنه في 12 أكتوبر الماضي، طردت موسكو، دبلوماسيين بلغاريين واعتبرتهما شخصين غير مرغوب فيهما، ردا على قرار صوفيا بطرد دبلوماسيين روسيين، في سبتمبر الماضي، كانا يبحثان عن معلومات سرية حول خطط التحديث العسكري منذ 2016.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في ذلك الوقت، إنها استدعت السفير البلغاري في موسكو أتاناس كريستين لإبلاغه بالقرار، وفقا لما ذكرته “فرانس برس”.

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