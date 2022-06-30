الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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في بيت لحم.. المستوطنون يحرقون 150 دونما من الأشجار المثمرة

منذ ساعة واحدة
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أحرق المستوطنون عصر الخميس الواقع في 30 حزيران، 150 دونما من الأراضي المشجّرة بقرية حوسان غربي بيت لحم.

ونقلت وكالة “معا” عن محمد سباتين رئيس المجلس القروي في حوسان قوله، إن عشرات المستوطنين أقدموا عصر اليوم على إحراق الأشجار في 150 دونما من أراضي البلدة المجاورة لمستوطنية بيتار عيليت القريبة من البلدة.

وأضاف سباتين، إن قوات إسرائيلية قامت باطفاء النار في الجهة القريبة من مستوطنة بيتار عيليت، وأمتنعت عن أطفاء النار في أراضي المواطنين في بلدة حوسان، مشيرا إلى أن النار لا تزال مشتعلة في عشرات الدونمات من أراضي البلدة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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