في تايلاند.. ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية

أعلن مسؤول اليوم الأحد أن 12 شخص قتلوا وأصيب أكثر من مئة نتيجة انفجار ألعاب نارية في مستودع بجنوب تايلاند، وذلك ارتفاعا من عدد بلغ تسعة قتلى أمس السبت.

وقال سانان فونجاكسورن حاكم إقليم ناراتيوات لرويترز إن الألعاب النارية انفجرت وأشعلت حريقا أمس السبت في مستودع غير حاصل على ترخيص في سوق مونو بمنطقة سو-نجاي كولوك بالإقليم الجنوبي المتاخم لماليزيا.

وتابع قائلا “هناك عشرة قتلى إضافة إلى جثتي شخصين مجهولين تم إرسالهما لفحص الحمض النووي”.

وأضاف سانان أن نحو 121 شخصا أصيبوا منهم اثنان إصاباتهما بالغة بينما خرج 111 من المستشفى. وقال “لا أعتقد أن هناك مزيدا من القتلى”.

وقال إن الانفجار ألحق أضرارا بأكثر من 200 منزل تحيط بالمستودع، مما أثر على 365 شخصا، وانتقل نحو 19 إلى مأوى مع توجه عدة أسر إلى منازل أقاربها.

وأضاف أن الشرطة تحقق في سبب الواقعة وأن تقارير أولية تشير إلى خطأ في عمليات لحام كهربائي في المستودع.