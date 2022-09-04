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في تركيا.. توقعات بتراجع التضخم إلى 65٪ بنهاية 2022

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2022 4:32 مساءً
الليرة التركية

الليرة التركية

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أظهرت تقديرات حكومية نُشرت (الأحد 4-9-2022) أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 65 في المئة بحلول نهاية 2022، مقابل حوالي 80 بالمئة في يوليو تموز، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24.9 بالمئة بنهاية 2023.

كما من المتوقع أن يرتفع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام مقابل 14.9 مليار دولار العام الماضي، قبل أن يتقلص إلى 22 مليار دولار في 2023.

وأشار البنك المركزي التركي بالفعل إلى “فقدان بعض الزخم” في الاقتصاد كأساس منطقي لخفض سعر الفائدة هذا الشهر، كما حذر محللون في “ING Bank AS” من أنّ “علاوة المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة قد تؤثر على الطلب المحلي”.

ومع ذلك، فإن طفرة النمو في تركيا قد تتراجع في الربعين الباقيين من العام، حيث أشار مسح منفصل للمحللين هذا الشهر، إلى أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تركيا قد ينخفض إلى 3.3% في الربع الثالث، و1.3% في الربع الأخير من العام.

من جهته، أشار البنك المركزي التركي بالفعل إلى “فقدان بعض الزخم” في الاقتصاد كأساس منطقي لخفض سعر الفائدة هذا الشهر، كما حذر محللون في “ING Bank AS” من أنّ “علاوة المخاطر المرتفعة في الأسواق المالية ومخاطر الاستقرار الكلي المتزايدة قد تؤثر على الطلب المحلي”.

وقال محللو البنك: “نشهد استمرار ضغوط التكلفة، وظروفاً مالية عالمية أكثر صرامة، وبيئة تنظيمية محلية صعبة، مما يضع ضغوطاً على قطاع الشركات”، مشيرين إلى أنّ “هناك خسارة محتملة في الزخم في الصادرات بالنظر إلى التباطؤ في منطقة اليورو”.

    المصدر :
  • رويترز

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