في تشيلي.. الناخبون يصوتون على دستور جديد

يتوجه الناخبون في تشيلي (الأحد 4-9-2022) إلى صناديق الاقتراع للتصويت على دستور تقدمي جديد سيحل محل الدستور الحالي المؤيد لسياسات السوق والذي يعود إلى عهد الدكتاتور أوجستو بينوشيه.

والدستور الجديد هو نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه لقمع احتجاجات عنيفة على عدم المساواة في 2019، ويركز على الحقوق الاجتماعية والبيئة والمساواة بين الجنسين وحقوق السكان الأصليين.

وبينما صوت ما يقرب من 80 بالمئة من ناخبي تشيلي بالموافقة على صياغة دستور جديد في أواخر عام 2020، تُظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد العام للنص الجديد وسط مخاوف من بعض المقترحات والخلافات المحيطة بمن جرى انتخابهم لصياغته.

وفي أبريل نيسان، تجاوز عدد الناخبين الرافضين للدستور الجديد عدد المؤيدين له لأول مرة، ثم استمر ذلك التقدم بنسب متفاوتة. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن 47 بالمئة من الناخبين يرفضون الدستور الجديد مقابل 38 بالمئة من المؤيدين و17 بالمئة ممن لم يحسموا رأيهم بعد.

ويحق لأكثر من 15 مليون مواطن ومقيم في تشيلي التصويت في أكثر من ثلاثة آلاف مركز اقتراع.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي على أن يصوت كل من وصل إلى المراكز قبل هذا الموعد. وقالت لجنة الانتخابات في تشيلي إن من المتوقع إعلان النتائج في غضون ساعات قليلة من إتمام عملية التصويت.