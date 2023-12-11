في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

أدلى المصريون بأصواتهم اليوم الاثنين، في اليوم الثاني وقبل الأخير من الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة وحربا في قطاع غزة المتاخم لحدودها.

وأظهر بعض المصريين القليل من الاهتمام أو المعرفة المحدودة بالانتخابات، رغم أن السلطات ومذيعين في وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة محكمة يحثونهم على التصويت من منطلق الواجب الوطني.

وظهرت حشود من الناخبين وصل بعضهم في حافلات بمراكز الاقتراع التي شهدت بث موسيقى وطنية عبر مكبرات الصوت، لكن مراكز اقتراع أخرى تابعها مراسلو رويترز بدت هادئة.

وقالت بسنت طارق، وهي طبيبة أسنان تبلغ من العمر 27 عاما، أثناء الإدلاء بصوتها في مدينة السويس على بعد 125 كيلومترا شرق القاهرة “التصويت واجبنا وهو أقل ما يمكننا القيام به للبلاد خاصة في هذه الأوقات الحرجة وفي ظل التطورات بجميع أنحاء العالم”.

ويقول منتقدون إن الانتخابات صورية بعد حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفتها الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها خطوة نحو التعددية السياسية.

وشاهد مراسلان من رويترز ناخبين يُنقلون بالحافلات إلى مراكز الاقتراع. ورأى أحدهما أكياسا تحتوي على الدقيق والأرز وسلع أساسية أخرى تُوزع على الأشخاص الذين ظهرت بقع حبر على أصابعهم تشير إلى أنهم أدلوا بأصواتهم.

وانتشرت بكثافة قوات من الشرطة ترتدي ملابس مدنية. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة الإقبال في اليوم الأول من التصويت أمس الأحد كانت مرتفعة.

ويعاني الشعب المصري، البالغ عدده 104 ملايين نسمة وينمو بشكل سريع، من ارتفاع الأسعار وضغوط اقتصادية أخرى رغم انخفاض معدل التضخم بشكل طفيف عن مستويات قياسية ليصل إلى 34.6 بالمئة أمس الأحد.

ويقول بعض الناخبين إنهم برغم سعيهم إلى إيجاد طرق للتكيف مع ارتفاع الأسعار، فإن السيسي والجيش وحدهما هما القادران على توفير الأمن.

ويشكو البعض أيضا من أن الدولة أعطت الأولوية للمشاريع الضخمة المكلفة بينما تستدين أكثر، في حين عبر آخرون عن إعجابهم بالشبكة الواسعة من الطرق والجسور التي بُنيت في السنوات الأخيرة وبالعاصمة الإدارية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء في الصحراء.

ويستمر التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0700-1900 بتوقيت جرينتش) وينتهي غدا الثلاثاء، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر كانون الأول.