السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في جلسة سرية.. بدء المحاكمة في “قضية الفتنة” بالأردن

21 - يونيو - 2021
المحكمة العسكرية في الاردن

المحكمة العسكرية في الاردن

A A A
طباعة المقال

بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بـ”قضية الفتنة” باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، وقررت أن تكون الجلسة سرية.

منعت المحكمة دخول وسائل الاعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، إلى قاعة المحكمة.

ووصلت صباح اليوم إلى محكمة أمن الدولة مركبات سوداء مظللة ذات دفع رباعي، يعتقد أنها مرتبطة بقضية الفتنة.

تواجد مندوبو وسائل الإعلام أمام محكمة أمن الدولة منذ صباح اليوم الاثنين، بانتظار بدء جلسة المحاكمة.

ووجهت المحكمة في وقت سابق تهم جناية “مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وذلك بحسب “عمون”.

    المزيد من أخبار العالم

    تقرير يكشف عن حجم الدعم العسكري الليبي بعهد القذافي للجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت
    علم فلسطين
    حصيلة العام 2021: 357 قتيلا فلسطينيا بينهم 79 طفلا و69 امرأة
    قصف إسرائيلي على غزة
    إسرائيل تستعد للرد على إطلاق صواريخ من غزة ومصر تتوسط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    ربيع الهبر يكشف عن توقعاته لسعر الدولار الرسمي مطلع 2022
    اشتباكات في الشياح
    بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
    الدولار
    قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟