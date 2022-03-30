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في جنوب إفريقيا.. وفيات كورونا تتجاوز الـ 100 ألف حالة!

31 - مارس - 2022
جنوب إفريقيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

جنوب إفريقيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد في جنوب إفريقيا 100 ألف حالة وفق أرقام رسمية صدرت، الأربعاء، في حين يؤكد خبراء أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير.

وتُظهر بيانات المعهد الوطني للأمراض المعدية أنه تم تسجيل ما مجموعه 100,020 وفاة منذ ظهور الوباء قبل عامين.

لكن باحثين يقدرون أن العدد الحقيقي للوفيات جراء الجائحة يمكن أن يكون أعلى بثلاث مرات من هذه الأرقام الرسمية.

وتفيد بيانات مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا بتسجيل أكثر من 300 ألف حالة وفاة طبيعية إضافية منذ بداية الوباء.

وقال المجلس في تقرير صدر الثلاثاء “منذ 3 مايو 2020، سجل إجمالي 303,400 حالة وفاة إضافية لأسباب طبيعية بين الناس من مختلف الأعمار”.

وأضاف أنه “من المرجح أن نسبة كبيرة من الزيادة الحالية في الوفيات المسجلة في جنوب إفريقيا سببها كوفيد-19”.

وجنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تضررا في القارة بتسجيلها أكثر من 3,7 مليون إصابة بفيروس كورونا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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