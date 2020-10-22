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في جورجيا.. مسلح يغادر مصرفاً بعد أخذه المال ورهائن من بينهم قائد الشرطة المحلية

منذ دقيقتين
قوات الأمن الجورجية

قوات الأمن الجورجية

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أكدت الداخلية الجورجية، أن المسلح الذي استولى على فرع مصرف في مدينة زوغديدي غربي البلاد أمس، قد غادر المبنى محتميا بثلاثة رهائن، بينهم قائد الشرطة المحلية.

 

من جانبها، ذكرت قناة “روستافي” أن المسلح توجه مع الرهائن في سيارة تابعة للشرطة نحو الحدود، بعد أن تسلم مبلغا من المال.

وفي وقت سابق، أفادت الداخلية الجورجية بتحرير 43 رهينة احتجزهم مسلح في فرع لـ”بنك جورجيا” في زوغديدي، حيث وافق المسلح على إطلاق سراح معظم الرهائن مقابل رئيس الشرطة المحلية أفتانتيل غادافا.

وأضافت الداخلية في بيان لها، أنها تواصل العملية الأمنية للبحث عن المجرم واعتقاله.

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