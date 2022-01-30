الأحد 27 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 30 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في حادث جديد.. 4 قتلى بانفجار هائل شرقي إيران

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 10:05 مساءً
انفجار في إيران- أرشيفية

انفجار في إيران- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار هائل في مدينة كلات الصناعية التابعة لمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران.

ونقلت وكالة أنباء “خبر أون لاين” الإيرانية عن نائب رئيس دائرة الإطفاء في مدينة مشهد مهدي رضائي، قوله إن “الانفجار خلف حتى الآن 4 قتلى من العاملين في مدينة كلات الصناعية”، مبيناً أن “عدد الجرحى والموجودين تحت الأنقاض لم يُعرف بعد”.

ولم يوضح رضائي سبب الانفجار، لكن قال إنه “وقع في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي”.

ويأتي الانفجار في محافظة خراسان ، استكمالا لمسلسل الانفجارات الغامضة التي ضربت إيران العام الماضي.

وشهدت إيران انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية، بالإضافة للعديد من شبكات الكهرباء.

وحتى الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية لسلسلة الحرائق والانفجارات التي ضربت مناطق مختلفة من إيران، ولم يخلف أغلبها أي إصابات بشرية، وإنما ألحقت أضرارا واسعة ببعض المنشآت.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير خارجية مالي عبد الله ديوب
    وزير خارجية مالي يكشف سبب الخلاف بين المجلس العسكري وفرنسا
    قوات التحالف- أرشيفية
    مقتل 7 حوثيين في غارة جوية للتحالف غرب تعز
    علم كندا
    على وقع التوتر مع روسيا.. كندا تسحب موظفيها من سفارتها بأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ووهان
    الأنظار الى ووهان الصينية مجددا… اليكم السبب!
    أحمدي نجاد
    نجاد يتحدث عن صفقة روسية أمريكية.. غزو أوكرانيا مقابل ضرب إيران
    التهاب الحلق
    لعلاج التهاب الحلق.. إليكم وصفة سهلة في المنزل