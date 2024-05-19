في حال الفراغ.. كيف ينظم الدستور الإيراني انتقال السلطة بعد وفاة الرئيس؟

تسابق فرق الإنقاذ في إيران الزمن اليوم الأحد للوصول إلى موقع سقوط الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي لمعرفة مصير جميع من كانوا على متنها.

فيما يلي ملخص موجز لما ينص عليه الدستور الإيراني في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته:

* تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة.

* يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

انتُخب رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025.

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