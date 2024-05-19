الأحد 11 ذو القعدة 1445 ﻫ - 19 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

في حال الفراغ.. كيف ينظم الدستور الإيراني انتقال السلطة بعد وفاة الرئيس؟

منذ 37 دقيقة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

A A A
طباعة المقال

تسابق فرق الإنقاذ في إيران الزمن اليوم الأحد للوصول إلى موقع سقوط الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي لمعرفة مصير جميع من كانوا على متنها.

فيما يلي ملخص موجز لما ينص عليه الدستور الإيراني في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته:

* تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة.

* يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

انتُخب رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025.

للمزيد اقرأ:

 

غموض كبير يلف مصير الرئيس الإيراني ووزير الخارجية.. إليكم آخر المستجدات

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خامنئي
أول تعليق بعد حادث سقوط طائرة الرئيس رئيسي.. خامنئي يطمئن الإيرانيين
الريال اليمني
انهيار الريال اليمني أمام الدولار يفاقم الأزمات في جنوب البلاد
الرئيس الأذربيجاني الهام علييف
رئيس أذربيجان يعبر عن قلقه بعد حادث طائرة الرئيس الإيراني

الأكثر قراءة

بشار الأسد
ثمن صمت بشار الأسد.. إيران خارج سوريا
حادث سير (تعبيرية)
حادث مروري يهز الوسط الفني.. فنان مصري بحالة حرجة
أطفال في مدرسة
أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!