الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟

منذ دقيقة واحدة
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تزامنًا مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط الماضي، فُتحت “سيرة” الحرب النووية مجددًا وسط تخوّف من أن يمهدّ الصراع الروسي – الأوكراني الطريق إليها.

في هذا الإطار، نشرت مجلة Nature العلمية نتائج دراسة لعلماء أميركيين، مكرسة لتأثر حرب نووية افتراضية على البيئة، وتداعياتها على الأمن الغذائي في العالم.

ويتحدّث التقرير الذي نُشر في قسم Nature Food لمجلة Nature، عن أن علماء جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي الأميركية درسوا سيناريوات افتراضية لحرب نووية.

ووفق تقييماتهم، فإن قصف المدن والمراكز الصناعية بقنابل نووية سيتسبّب بعواصف نارية، وتلويث الغلاف الجوي بانبعاثات نواتج الاحتراق.

وسيؤدي ذلك إلى تغيرات مناخية وتقلّص كميات الأغذية في البر والمحيطات.

في السياق نفسه، أشارت الدراسة إلى أنه في حال انبعاث أكثر من 150 تغ من السناج إلى الجو، سيتقلص استهلاك الحبوب بنسبة 90% بعد 3 أو 4 سنوات من الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن التيراغرام الواحد (تغ) يساوي تريليون (1012) غرام، و150 تغ يساوي 150 مليون طن.

أمّا الخرائط التي أوردتها الدراسة، فتُظهر أن أستراليا والأرجنتين ستتمكنان من الحفاظ على المستويات الطبيعية لاستهلاك الأغذية حتى مع أقصى قدر ممكن من انبعاثات السناج.

وأضافت الدراسة أن نيوزيلندا ستكون أيضا من الدول الأقل تضررًا، لكنّ المنطقة قد تواجه تدفقًا من المهاجرين من آسيا والدول الأخرى التي ستعاني من نقص المواد الغذائية.

هذا وبحث العلماء آثار النزاعات بين دول مختلفة، بما فيها بين روسيا والولايات المتحدة. وتشير تقديراتهم إلى أن حربًا نووية بين هذين البلدين قد تؤدي إلى مصرع أكثر من 5 مليارات نسمة، وسيعاني الكوكب من “شتاء نووي”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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