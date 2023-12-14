في حال فوزه بالرئاسة.. ترامب سيتراجع عن تعهد لصندوق المناخ الأخضر

أكد دونالد ترامب الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة أنه سيتراجع إذا انتُخب عن تعهد أمريكي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصندوق عالمي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

وأعلنت نائبة الرئيس كاملا هاريس التعهد هذا الشهر في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إلا أنه يتوقف على موافقة الكونغرس المنقسم سياسيا والذي يتعين أن يصادق على صرف الأموال.

وقال ترامب، الذي جعل من مهاجمة استثمارات إدارة الرئيس جو بايدن في الطاقة المتجددة جزءا أساسيا من رسالة حملته الانتخابية، إنه يعارض ما أسماه “تعويضات المناخ” للدول الأخرى.

وأكد أحد المساعدين في حملة ترامب أن الرئيس السابق كان يقصد تعهد الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.

وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في كورالفيل بولاية أيوا يوم الأربعاء “عندما أعود للمنصب، سيتم إلغاء جميع مدفوعات تعويضات المناخ على الفور”، مضيفا أنه سيسعى حتى إلى “استرداد” أي مدفوعات قدمتها إدارة بايدن.

ويتقدم ترامب على منافسيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، مما يعني أنه من المرجح أن يواجه بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2024.