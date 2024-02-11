في حدث حضره الرئيس الأرجنتيني.. بابا الفاتيكان يعلن قداسة امرأة من الأرجنتين

أعلن البابا فرنسيس قداسة امرأة من بلده الأرجنتين للمرة الأولى في حدث حضره الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، الذي كان ينتقد في السابق البابا علنا.

ووصف مايلي، الليبرالي اليميني، فرنسيس قبل ترشحه للرئاسة بألفاظ نابية لكنه خفف من حدة لهجته منذ توليه السلطة في ديسمبر كانون الأول.

من ناحيته، قال البابا إنه لم يعر اهتماما لهذه الإساءة وصرح لقناة (إن+) التلفزيونية المكسيكية بأن ما يهم حقا هو أفعال السياسيين خلال توليهم المناصب وليس في أثناء حملاتهم الانتخابية.

وترأس البابا قداسا احتفاليا في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان أعلن خلاله الطوباوية الأرجنتينية ماريا أنتونيا دي باز إي فيجيروا، المعروفة باسم “الأم أنتولا” قديسة، وهي امرأة عاشت في القرن الثامن عشر تخلت عن ثروات عائلتها وكرست نفسها للأعمال الخيرية.

وجاء هذا في الوقت الذي تواجه فيه الأرجنتين أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود إذ تجاوز التضخم 200 بالمئة، ويواجه مايلي صعوبات بعد رفض البرلمان حزمة إصلاحات كبيرة.

وقال فرنسيس، رئيس أساقفة بوينس أيرس السابق الذي أثار غضب بعض الأرجنتينيين لعدم زيارته بلاده مطلقا منذ أن أصبح بابا الفاتيكان في عام 2013، إنه قد يقوم أخيرا بهذه الزيارة في النصف الثاني من هذا العام.

ومن المقرر أن يلتقي مايلي بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني غدا الاثنين في ختام جولة خارجية استمرت أسبوعا شملت إسرائيل والفاتيكان وإيطاليا.