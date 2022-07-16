السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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في خاركيف.. ضربة روسية تودي بحياة ثلاثة أشخاص

منذ 5 دقائق
صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

صورة أرشيفية من مدينة خاركيف

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أصابت ضربة جوية روسية بلدة تشوهيف بشمال شرق أوكرانيا ليل الجمعة الواقع في 15 تموز، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة عمرها 70 عاما، وإصابة ثلاثة آخرين/ بحسب ما قال حاكم منطقة خاركيف.

وذكر الحاكم أوليج سينهوبوف ومسؤولون بالشرطة أن الغارة ألحقت أضرارا بمبنى سكني من طابقين ومدرسة ومتجر، ويجري رجال الإنقاذ حاليا عملية تفتيش للأنقاض.

وقال مسؤول في الشرطة بالمنطقة إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ على البلدة من منطقة قريبة من مدينة بيلجورود في غرب البلاد في حوالي الساعة 0330 بالتوقيت المحلي.

وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، استهداف المدنيين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الجمعة إن 30 بالمئة فقط من الضربات الروسية تصيب أهدافا عسكرية فيما تضرب البقية مواقع مدنية. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا الزعم.

    المصدر :
  • رويترز

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