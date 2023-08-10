في ختام قمّتها.. "إيكواس" لا تستبعد أيّ خيار في التصدّي لانقلاب النيجر

أشار الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس، في ختام قمة لبحث الانقلاب في النيجر، إلى أنّ المجموعة لم تستبعد أيّ خيار، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير.

وقالت المجموعة في البيان الختامي للقمة اليوم الخميس، إنها أمرت بوضع قوتها الاحتياطية في حالة تأهب ردًا على الانقلاب الذي وقع في النيجر يوم في 26 يوليو/ تموز.

وعقدت القمة التي استضافتها نيجيريا اليوم الخميس، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

وعُقد الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

ومنذ انقلاب 26 يوليو/ تموز، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس/ آب حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.