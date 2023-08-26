في خطاب استقالتها.. النائبة نادين دوريس تشن هجوماً حاداً على سوناك

تقدمت النائبة البريطانية عن منطقة ميد بيدفوردشاير نادين دوريس ،(السبت 26-8-2023)، باستقالتها من منصبها في مجلس العموم البريطاني، بعد شهرين من وعدها بالاستقالة “بأثر رجعي”.

وشنت دوريس هجوما عنيفا على رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في بيان استقالتها قائلة “التاريخ لن يحكم عليك برحمة”، بحسب موقع بي بي سي البريطاني.

وأعلنت النائبة عن منطقة ميد بيدفوردشاير لأول مرة عن نيتها الاستقالة في 14 يونيو الماضي.

واتهمت نادين دوريس رئيس الوزراء بالتخلي عن “المبادئ الأساسية للمحافظة”.

وتعرضت دوريس، التي يبلغ راتبها كعضو في البرلمان 86.584 جنيهًا إسترلينيًا، لضغوط متزايدة للوفاء بوعدها بالاستقالة لأنها لم تتحدث في مجلس العموم منذ يونيو 2022.

وقالت إنها قدمت خطاب استقالتها إلى رئيس الوزراء، ونشرت البيان على خدمة الاشتراك في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفيما يلي نص رسالة الاستقالة:

عزيزي رئيس الوزراء،

لقد كان أعظم شرف وامتياز في حياتي أن أخدم الناس الطيبين في ميدفوردشير كعضو في البرلمان لمدة ثمانية عشر عامًا، وأنا أعتبر نفسي محظوظةً لأنني عملت في وستمنستر لمدة ربع قرن تقريبًا، على الرغم مما أشار إليه البعض في وسائل الإعلام وأنت بنفسك، فقد واصلنا أنا وفريقي العمل من أجل ناخبي بأمانة وجدية حتى يومنا هذا.

عندما وصلت إلى ميد بيدفوردشير في عام 2005، ورثت أغلبية من المحافظين تبلغ 8000 صوت. وعلى مدار خمس انتخابات، ارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 25000 مقعداً، مما يجعله واحدًا من أكثر المقاعد أمانًا في البلاد. إرث أفتخر به.

خلال فترة وجودي كعضو في البرلمان، عملت في الصفوف الخلفية، ورئيسة لجنة مشروع القانون، ووكيلة وزارة الخارجية البرلماني قبل أن أصبح وزيرةً للدولة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية خلال أزمة كوفيد، وبعد ذلك تم تعييني وزيرةًللخارجية في وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة. لقد قدم لي عرض الاستمرار في منصبي الوزاري من قبل سلفك، ليز تروس، وأنا ممتن لمكالمتك الهاتفية الشخصية في الصباح الذي عينت فيه حكومتك في أكتوبر، حتى لو رفضت الرد على المكالمة.

كسياسيين، أحد أعظم الأشياء التي يمكننا القيام بها هو تمكين الناس من الحصول على فرص لتحقيق تطلعاتهم ومساعدتهم على تغيير حياتهم نحو الأفضل.

في DHSC، دافعت عن إدخال تحسينات ذات مغزى على سلامة الأمومة والأطفال حديثي الولادة. لقد أطلقت استراتيجية صحة المرأة ودفعت قدماً بإجراء تجربة وطنية قائمة على الأدلة لاختبار المجموعة “ب” من البكتيريا العقدية على النساء الحوامل بهدف الحد من وفيات الرضع، وعندما استقلت من منصب وزير الخارجية لـ DCMS، تمكنت من تقديم الشكر لموظفي الخدمة المدنية المحترفين والمخلصين والمجتهدين لجعل إدارتنا هي الأفضل أداءً في وايتهول.

لقد عملنا بلا كلل لتعزيز مشروع قانون السلامة على الإنترنت لحماية الشباب، وقمنا بتجميد رسوم ترخيص هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وأدرجنا بيع القناة الرابعة في مشروع قانون وسائل الإعلام لحماية مستقبلها على المدى الطويل، وقادنا العالم في فرض عقوبات ثقافية عندما غزا بوتن أوكرانيا.

لقد عملت مع قطاع التكنولوجيا وشجعته، للبحث عن المواهب غير المدروسة مثل التفكير الإبداعي والنقدي في المجتمعات المحرومة التي تقدم لأولئك الذين واجهوا حياة بأجور أو مزايا منخفضة غير ماهرة، إمكانية الوصول إلى وظائف أعلى أجرًا والحراك الاجتماعي. إن ما أراده حقاً العديد من الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت إليهم في قطاع التكنولوجيا وقادة الأعمال هو إجراء إصلاح تنظيمي هادف من جانبك بوصفك مستشاراً لتمكين الشركات ليس فقط من تأسيس أعمالها في المملكة المتحدة، بل وأيضاً من إدراجها في بورصة لندن بدلاً من نيويورك. لقد أظهرت ابتسامتك اللامعة في حذائك من برادا وبدلة سافيل رو من خلف الكاميرا، لكنك لم تكن تستمع. كل ما تلقوه في المقابل كان عبارات مبتذلة وخطابًا يوضح مدى روعة الحياة في كاليفورنيا. تفقد لندن الآن جاذبيتها مع سعي المزيد من الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إلى البحث عن فرص أفضل للإدراج في الولايات المتحدة. وهذا الأمر متروك لك تمامًا يا رئيس الوزراء.

قبل وقت طويل من إعلان استقالتي، في يوليو/تموز 2022، أبلغت وزير مجلس الوزراء، سيمون كيس، بنيتي التنحي، لقد استمرت الشخصيات البارزة في الحزب، وهم حلفاء مقربون منك، حتى يومنا هذا في مناشدتي للانتظار حتى الانتخابات العامة المقبلة بدلاً من إجراء انتخابات فرعية أخرى مدمرة للحزب في وقت نتأخر فيه باستمرار بعشرين نقطة في الترتيب.

بعد أن شهدت بنفسي، الإطاحة ببوريس جونسون ومن ثم ليز تروس، أدركت أن الشعب البريطاني له الحق في معرفة ما كان يحدث باسمه، لماذا كان لدينا خمسة رؤساء وزراء محافظين منذ عام 2010، مع عدم ترك أي واحد من الرؤساء الأربعة السابقين منصبه نتيجة لخسارة الانتخابات العامة؟ وهو، كما نعلم وأنتم، نتيجة لمكائد مجموعة صغيرة من الأفراد المتمركزين في قلب الحزب وداونينج سانت.

في البداية، ركزت تحقيقاتي على الاغتيال السياسي لبوريس جونسون، ولكن مع تحدثي إلى المزيد والمزيد من الأشخاص – وتحدثت إلى الكثير من الأشخاص، بدءًا من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء الحكومة السابقين والحاليين على جميع المستويات من الحكومة ووستمنستر وحتى الصحفيين – ظهرت قصة مظلمة أصبحت أكثر إثارة للقلق مع كل شخص تحدثت إليه.

لقد أصبح واضحًا لي أثناء عملي أن بقائي في منصب مساعد لا يتوافق مع نشر كتاب يكشف كيف فسدت العملية الديمقراطية في قلب حزبنا، وعندما كشفت عن هذا الوضع المثير للقلق، عرفت أن القوى المصطفة ضدي، جعلتني أشعر بالامتنان لاحتفاظي بامتيازي البرلماني حتى اليوم. وكما تعلم أيضًا يا رئيس الوزراء، فإن هذه القوى هي اليوم أقوى الشخصيات في البلاد. حتى أن الهجوم ضدي شمل المشهد الغريب الذي ادعى فيه وزير مجلس الوزراء (بدون دليل) أمام لجنة مختارة أنه أبلغ عني إلى مكتب السياط والمتحدثين (لم يتمكن أي من المكتبين من تأكيد صحة ذلك فحسب، بل إنهم ولا قوة له على الفعل، كما يعلم). إنه بالتأكيد انتهاك واضح لحياد الخدمة المدنية كما قد ترغب في رؤيته.

ولكن الأسوأ من ذلك كله كان مشهد رئيس الوزراء الذي يهين منصبه من خلال فتح البوابات لإثارة حالة من الهيجان العام ضد أحد نوابه، لقد فشلت في الإشارة في تعليقاتك العامة إلى أنه لا يمكن تقديم أمر قضائي لإجراء انتخابات فرعية خلال الصيف، وأن أقرب موعد لإجراء أي انتخابات فرعية هو نهاية سبتمبر، إن الهجمات الشخصية المنسقة بشكل واضح والتي تكاد تكون يومية تظهر المستوى المتدني المثير للشفقة الذي وصلت إليه حكومتكم.

إنها طريقة عمل وضعها حلفاؤك واستهدفت بوريس جونسون، وتم نقلها إلى ليز تروس وانتقلت إليّ الآن، لكنني لم أكن رئيسةً للوزراء، ليس لدي أمن أو حماية.

لقد أدت الهجمات التي قام بها أشخاص في الأسابيع الماضية إلى اضطرار الشرطة لزيارة منزلي والاتصال بي في عدد من المناسبات بسبب التهديدات الموجهة لي شخصيًا.

منذ أن توليت منصبك قبل عام، يدير البلاد برلمان زومبي حيث لم يحدث أي شيء ذو معنى، فما الذي تم إنجازه أو تحقيقه بالضبط؟ أنتم تشغلون منصب رئيس الوزراء غير منتخبين، دون صوت واحد، ولا حتى من نوابكم. ليس لديك تفويض من الشعب والحكومة تسير على غير هدى. لقد أهدرتم حسن نية الأمة، ولكن من أجل ماذا؟

وكم بات الفرق واضحاً الآن عما كان عليه منذ عام 2019، عندما فاز بوريس جونسون بأغلبية ثمانين مقعدًا وبنسبة أكبر من حصة الأصوات من توني بلير في الفوز الساحق لحزب العمال عام 1997.

لقد كنا متأخرين بخمس نقاط فقط في اليوم الذي تمت إقالته فيه من منصبه، ولكن منذ أن أصبحت رئيسًا للوزراء، تم التخلي عن بيانه بالكامل.

لا يمكننا ببساطة أن نتجاهل الاختيار الديمقراطي للناخبين، ونزيل كلاً من رئيس الوزراء والالتزامات التي صوتوا لصالحها في البيان الرسمي ثم نتوقع العودة إلى الشعب على أمل أن يستمروا في دعمنا دون أدنى شك.

لقد تم التخلي عن التسوية ومعها تلك المجتمعات المحرومة التي سعت إلى خدمتها. فالرعاية الاجتماعية، الجاهزة للانطلاق، مهجورة مع أمل كل من يهتم بالمسنين والضعفاء، ولقد تم تخفيف مشروع قانون السلامة على الإنترنت.

انتهت مهلة قانون الصحة العقلية، وخفض الإنفاق الدفاعي ورعاية الحيوان، والقضايا الخضراء ذات الصلة بالكوكب والناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وكما كتب اللورد جولد سميث في خطاب استقالته، لأنك ببساطة لا تهتم بالبيئة أو العالم الطبيعي، فما الذي تدافع عنه بالضبط؟

لقد قمت بزيادة ضريبة الشركات إلى 25%، الأمر الذي أخذنا إلى مستوى أعلى ضريبة منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد فشلت تماما في الحد من الهجرة غير الشرعية أو تحقيق فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إن اتفاقية وندسور الإطارية، وهي اتفاقية ميتة، جاءت إلى الوجود بفضل وعود مشبوهة بتفضيل المستقبل مع مكافآت وضيعة وصنوج محتملة لأعضاء البرلمان.

بغض النظر عن مستشارك، فقد تمكنت الأسبوع الماضي من خفض التضخم، مشيرًا إلى “خطتك”، لكن لم تكن هناك ميزانية، ولا تدابير مالية جديدة، ولا نقاش، ولا توجد خطة!

إن انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز، وتخفيف الضغط على إمدادات القمح وزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، هي التي أدت إلى إبعاد الأزمة عن الاقتصاد وخفض التضخم، وإن ادعاءك شخصيًا بالفضل في هذا كان أمرًا مخادعًا على أقل تقدير.

لقد تركت أفعالك حوالي 200 أو أكثر من زملائي في البرلمان يواجهون تسونامي انتخابي وفقدان سبل عيشهم، لأنك في نفاد صبرك لتصبح رئيسًا للوزراء، فإنك تضع طموحك الشخصي فوق استقرار البلاد واقتصادنا، ونحن في حيرة من أمرنا نبحث عبثاً عن الرؤية السياسية الكبرى التي يجب أن يتمسك بها شعب هذا البلد العظيم، والتي من شأنها أن تجعل كل هذا التعطيل والجمود اللاحق جديراً بالاهتمام، ولا نجد شيئاً على الإطلاق.

سأشعر ببعض الراحة من أن أشرح للناس بالضبط كيف حققت أنت وحلفاؤك هذا الاضطراب غير الديمقراطي في كتابي. أنا فخورة بأني محافظة من الطبقة العاملة، ولهذا السبب كانت أجندة التسوية مهمة جدًا بالنسبة لي.

أعرف شخصيًا مدى فعالية يد العون القوية في انتشال شخص ما من الفقر، وكيف يمكن للرؤية والأمل والفرص أن تغير حياة شخص ما، لقد تخليت أنت عن المبادئ الأساسية للمحافظة، التاريخ لن يحكم عليك بلطف.

سأقوم اليوم بإبلاغ المستشار بنيتي لأخذ منصب “التشيلترن هندردز”، مما سيمكّن تقديم الطلب في الرابع من سبتمبر لإجراء الانتخابات الفرعية التي تسعون جاهدين لتنظيمها.