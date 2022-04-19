في خطوة ثأرية.. روسيا تطرد دبلوماسيين من هولندا وبلجيكا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن موسكو ستطرد 15 دبلوماسيا هولنديا بعد أن طلبت هولندا الشهر الماضي من 18 دبلوماسيا روسيا مغادرة أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إن روسيا ستطرد أيضا بعض الدبلوماسيين البلجيكيين ردا على خطوة مماثلة.

طردت دول أوروبية أكثر من 300 من موظفي السفارات الروسية منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط. وصعدت روسيا ردها في الأسبوع الماضي بطرد دبلوماسيين من جمهورية التشيك وبلغاريا والاتحاد الأوروبي بخلاف أولئك الهولنديين والبلجيكيين.

حرب طرد الدبلوماسيين

وخلال مارس وأبريل، ساءت العلاقات الدبلوماسية بين المعسكرين، بعد تبادل حملات طرد الدبلوماسيين وموظفي السفارات، فبعد فرنسا وألمانيا، طردت إيطاليا والدنمارك والسويد وإسبانيا ودول البلطيق الثلاث (استونيا، لاتفيا، ليتوانيا)، بالإضافة إلى أميركا واليابان وبلغاريا وسلوفاكيا والبرتغال، عشرات الدبلوماسيين الروس، مما يمثل مزيدا من التدهور بالعلاقات مع موسكو.

وفي 4 أبريل الجاري، قررت إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”، حسب ما أعلن وزير خارجيتها لويجي دي مايو.

وفيما أعلنت ألمانيا طرد 40 روسيا، قررت ليتوانيا طرد السفير الروسي، بالتزامن مع طرد فرنسا 35 دبلوماسيا روسيا “تتعارض أنشطتهم مع مصالحها”، موضحةً أن “هذا الإجراء جزء من نهج أوروبي”.

كذلك أعلن وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا “قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية”.

وأعلنت السويد بدورها طرد 3 دبلوماسيين روس، ثم قررت إسبانيا طرد نحو 25 روسيا “بمفعول فوري”، لأنهم يشكلون “تهديدا لمصالح البلاد”.

وفي 29 مارس، أعلنت بلجيكا طرد 21 شخصا يعملون في السفارة والقنصلية الروسيتين خلال مهلة 15 يوما، للاشتباه بضلوعهم “في عمليات تجسس تهدد الأمن القومي”.