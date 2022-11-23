في خيرسون الأوكرانية.. إزالة جميع لافتات التأييد لروسيا

بعد أن تخلت القوات الموالية لموسكو عن مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، بدأت السلطات في إزالة وتمزيق ملصقات تعبر عن التأييد لروسيا ومزايا الحصول على جوازات سفر روسية ومعاشات التقاعد.

وحلت محلها لافتات أخرى تحمل شعارات بسيطة مثل “خيرسون – مدينة الأبطال” و “أيها المواطنون، أنتم أحرار” مطبوعة على خلفية صفراء.

وقالت أنتونينا دوبروزينسكا المتحدثة باسم الحكومة الأوكرانية في المنطقة (الثلاثاء (22-11-2022) بينما كان العمال يزيلون الدعاية الموالية لروسيا من لوحة إعلانات خلفها “في اللحظة التي دخل فيها جنودنا (المدينة)، تم طباعة هذه الملصقات وتسليمها إلينا”.

كانت القوات الروسية قد غمرت المدينة بالملصقات خلال فترة احتلالها لها التي استمرت تسعة أشهر. وحملت بعض اللافتات شعار “المستقبل مع روسيا!”.

خطوات سريعة

في سياق متصب، بدأت أوكرانيا عمليات إجلاء السكان في منطقتي خيرسون وميكولايف مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك وسط مخاوف متزايدة حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب القتال وأدت إلى قطع الكهرباء والمياه عن الناس، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ووفقاً لتقرير “الغارديان”، نصحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، سكان المنطقتين الجنوبيتين اللتين تعرضتا للقصف بشكل منتظم من قبل القوات الروسية في الأشهر الماضية، بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، مؤكدة أن الحكومة ستوفر النقل والإقامة والرعاية الطبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الإجلاء تأتي بعد أكثر من أسبوع على استعادة أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون – التي لا تزال قريبة من خط المواجهة – والمناطق المحيطة بها. واعتبرت أن عمليات الإجلاء تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها كييف بعد القصف الروسي العنيف لبنيتها التحتية للطاقة مع حلول فصل الشتاء.