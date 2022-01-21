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في دبي زائرٌ أجنبي في قبضة الأمن!

منذ 46 دقيقة
دبي

دبي

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أعلنت شرطة دبي القاء القبض على زائر عربي الجنسية لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا. ونشر المكتب الاعلامي في دبي تغريدة جاء فيها: “شرطة دبي: القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه”.

وفي التفاصل، تداول ناشطون مقطعي فيديو لرجل عار بينما يقوم بالاعتداء على أحد موظفي توصيل الطلبات ورجل الأمن في إحدى مباني منطقة “مارينا” في المدينة.

ويظهر الرجل نفسه في المقطع الثاني بينما يحاول الاعتداء على رجل أمن في إحدى مباني منطقة “مارينا” في دبي.

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