في ذكرى الحرب.. هل يزور بايدن أوكرانيا ؟

مع اقتراب مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية، لمح الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى زيارة على مشارف أوكرانيا.

وكشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، عن عزمه زيارة بولندا، التي تشترك مع أوكرانيا في حدود يبلغ طولها حوالي 529 كيلومترا.

تلك الحرب التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي ولم تضع أوزارها حتى الآن، وتعد بولندا إحدى أهم ممرات الأسلحة لأوكرانيا.

وكشف الرئيس الأمريكي، في واشنطن، الإثنين، أنه من المقرر أن يزور بولندا، لكن لم يتم تحديد موعد للرحلة بعد، موضحا” “سأذهب إلى بولندا، لكن لا أعرف متى، رغم ذلك”.

ورفض بايدن الربط بين الرحلة وذكرى مرور عام على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، مؤكدا أنه “ليس متأكدا من التوقيت”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر مطلعة أن بايدن يفكر في القيام برحلة إلى أوروبا، مع احتمال التوقف في بولندا، إحياء للذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير /شباط.

وكانت بولندا أعلنت مؤخرا أنها مستعدّة لإرسال 14 دبابة ألمانية الصنع إلى كييف في إطار تحالف دولي.

ومن المتوقع أن يكون لدبابات ليوبارد تأثير كبير على النزاع في أوكرانيا في مواجهة الهجوم المكثف للقوات الروسية.