في ذكرى الهولوكوست.. الرئيس الإسرائيلي يدعو الى الوحدة الوطنية

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى الوحدة الوطنية في الحفل الافتتاحي للذكرى السنوية للمحرقة النازية “الهولوكوست” الاثنين في وقت ظلت فيه إسرائيل منقسمة بشدة حول خطط الحكومة اليمينية المتطرفة لإجراء تعديل قضائي.

وقال هرتسوج “أناشدكم، مواطني إسرائيل، بتضرع بسيط: دعونا نخرج من هذه الأيام المقدسة التي تبدأ الليلة وتنتهي في يوم الاستقلال، ونحن فوق كل نزاع، لنتحد جميعا، كما كنا دوما، في الشراكة وفي الحزن وفي التذكر”.

ويجري مكتب الرئيس محادثات مع أعضاء المعارضة الإسرائيلية للتوسط في حل وسط مع الائتلاف الحاكم بشأن تعديلات قضائية مزمعة تجرد أعلى محكمة في إسرائيل من قسط كبير من سلطتها.

ومؤيدو الخطة يقولون إنها ستعيد التوازن بين السلطات، لكن منتقديها يقولون إنها تعصف بالمراقبة والتوازن بين السلطات.