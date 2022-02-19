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في رسالة شديدة اللهجة الى روسيا.. الناتو: سندافع عن حلفائنا

19 - فبراير - 2022
أمين عام حلف الناتو

أمين عام حلف الناتو

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في رسالة شديدة اللهجة الى روسيا، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، يانس ستولتنبرغ، أن الناتو “لا يهدد أحدا لكنه مستعد لاتخاذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن حلفائه”، مؤكدا على أن “خطر المواجهة مع روسيا حقيقي”.

واذ اعتبر ان “موسكو تسعى لإعادة عقارب الزمن إلى الوراء وإحياء الماضي.. موسكو ترغب في التعدي على سيادة دول”. اشار يانس ستولتنبرغ الى أن روسيا “شكلت حشدا عسكريا هو الأضخم في المنطقة منذ نهاية الحرب الباردة، وأن أوروبا تمر بفترة خطيرة”، منوّها إلى أن حلف شمال الأطلسي “يواصل مراقبة الوضع، ويطالب روسيا بسحب قواتها من حدود أوكرانيا”.

الى ذلك، قال ان “الأزمة الحالية تطال العلاقات بين روسيا والناتو وروسيا وأوروبا.. والسلم ليس معطى مطلقا ويجب أن نستعد لإبقاء العلاقة قوية بين أوروبا وأميركا”، مشددا على أنه “لا وجود لدول من درجة أولى أو ثانية في الناتو، كلنا سواسية”.

كذلك، تطرق ستولتنبرغ لمساعي التهدئة، قائلا: “الناتو سيواصل العمل الدبلوماسي، لكن روسيا لم تظهر أي إشارات على تخفيف التوتر”.

كما شدد على أهمية الحوار، معتبرا أنه “لم يفت أوان عودة روسيا من التحضير للحرب”، وأضاف: “الناتو يواصل الاستعداد للحوار مع روسيا، وقدمنا مقترحات مكتوبة لها لتخفيف التوتر”.

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