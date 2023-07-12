في رسالة لروسيا.. مجموعة السبع تعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا

أشار مسؤولون الى أن دول مجموعة السبع ستعلن، اليوم الأربعاء، عن إطار عمل دولي من شأنه أن يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع موسكو عن أي اعتداء في المستقبل.

كما امتنع حلف الأطلسي عن تقديم المساعدة العسكرية منه كمنظمة لأوكرانيا، لتجنب الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وأبدى حرصا على ترك المهمة لدول أعضاء وغير أعضاء.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن “الإعلان المشترك المتوقع أن يصادق عليه كل أعضاء مجموعة السبع، سيحدد كيف سيدعم الحلفاء أوكرانيا خلال السنوات المقبلة لإنهاء الحرب وردع أي هجوم مستقبلي وسبل الرد عليه”.

وستجتمع مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الأطلسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للإعلان عن المبادرة.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن توقع دول مثل بولندا ورومانيا اليوم الأربعاء على إطار سيكون مفتوحا أمام الدول الأخرى لتقديم التزاماتها الثنائية.

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن ستبدأ مفاوضاتها الخاصة مع كييف قريبا. وتحدث الرئيس جو بايدن عن استخدام دعمه لإسرائيل كنموذج محتمل.

وتبلغ قيمة المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل حوالي 3.5 مليار دولار سنويا، لكن العلاقة تتضمن أيضا قدرا كبيرا من الدعم السياسي.