في "رسالة مفتوحة" إلى العالم.. ابنة رئيس النيجر تكشف ظروف احتجازه

رغم الضغوطات الدولية، لا يزال رئيس النيجر المعزول محمد بازوم محتجزًا في منزله منذ الانقلاب العسكري في البلاد أواخر تموز/ يوليو الماضي عالقة، وسط تمنّع العسكر عن إطلاق سراحه، فيما وجّهت ابنته زازية رسالة مفتوحة إلى العالم.

وأكدت ابنة الرئيس في رسالتها هذه التي نشرتها صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، أنّ والدها المنتخب ديمقراطيًا قبل عامين، ضحية الخيانة العظمى، ورهينة، ومختطف، مع والدتها خديجة وأخيها الصغير سالم البالغ من العمر 22 عامًا، منذ 26 تموز/ يوليو 2023.

كما وجهت الشكر إلى جميع الأشخاص الذين تفاعلوا مع صرختها الأولى التي أطلقت من القلب، والتي نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية سابقًا، للتنديد بظروف اعتقالهم.

بلا كهرباء بدرجة حرارة 40

إلى ذلك، لفتت إلى أنّه بفضل هؤلاء الأشخاص سمح لطبيب الأسرة بزيارة أفراد عائلتها من حين إلى آخر وتقديم بعض الطعام لهم.

أما عن ظروف الاعتقال، فكشفت أنه يتم قطع الكهرباء عنهم عمدًا، مؤكدة أنهم محتجزون في مسكن خرساني، حيث يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة، وغالبًا ما يُحرمون من الماء للاغتسال.

واعتبرت أنهم محتجزون بشكل تعسفي مثل كبار المجرمين، حيث يحيط بهم حشد من الجنود وتستهدفهم الأسلحة الرشاشة، متسائلة: “ما ذنبهم ليستحقوا مثل هذا المصير”؟

إلى ذلك، أكدت أن عائلتها معروفة بالبساطة واللطف. وقالت: “دأب والدي على تذكيرنا بأنّ لدينا واجبًا تجاه شعب النيجر، وأنه لن يخون ثقتهم أبدًا، لأنه أقسم على هذا يوم توليه المنصب”.

كما أضافت قائلة: “لقد شجعني والداي دائمًا على أن أعيش حياة سرية ومتواضعة. وشجعاني على التنقل في أنحاء نيامي من دون سائق أو حارس. في الواقع، أنا أتنقل بمفردي، بحرية، وقد تم الترحيب بي دائمًا بلطف كبير من قبل الناس”.

وتساءلت الفتاة التي تعيش في فرنسا، ما ذنب أخيها الذي لا يمارس السياسة على الإطلاق، فضلاً عن أمها التي وصفتها بالمرأة الشجاعة، التي ساعدت والدها في تنمية النيجر، وأنجزت خلال عامين فقط مشاريع لم تنفذها أي مؤسسة أخرى تابعة للسيدة الأولى في البلاد.

تأتي تلك الرسالة بعيد كشف مصادر مطلعة أن فرنسا كانت مستعدة بعد وقت وجيز من الانقلاب، للتدخل عسكريًا من أجل تحرير الرئيس المختطف، إلا أنّ الأخير رفض ذلك، متمسكًا بالحوار سبيلًا للحل.

يشار إلى أن رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محمد الأمين زين، كان أكد الأسبوع الماضي أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس لن يلحقوا به أي أذى، وذلك ردًا على الضغوط الدولية وتهديدات “إيكواس” أيضًا.

فيما أكد المجلس العسكري أنّ لديه معلومات مؤكدة عن بازوم تسمح بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

وكان وفد من إيكواس التقى بازوم قبل عدة أيام، مؤكدًا أن معنوياته مرتفعة.