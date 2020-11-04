في زحمة الانتخابات … مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في أميركا

في زحمة الانتخابات التي تشغل العالم وليس الولايات المتحدة الأميركية وحسب، ورغم تحذيرات المراقبين من وقوع أعمال شعب أو حوادث أمنية تعكر صفو الانتخابات، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا.

في التفاصيل، وقع الحادث في مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيغاس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تلقت الشرطة بلاغا على رقم الطوارئ 911، بإطلاق نار.

وعثرت الشرطة في مكان الحادث على مصابين بطلقات نارية ورجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما.

4 قتلى

كما حاولت الشرطة التواصل مع المسلح، إلا أنها لم تتمكن من إقناعه بإلقاء السلاح ووقع بعدها تبادل لإطلاق النار.

بدوره، أكد قائد الشرطة المحلية بعد انتهاء الحادث أنه أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، الذي قتل بنيران الشرطة، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

إلى ذلك، أضاف المسؤول أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا.

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