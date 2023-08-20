في زيارة رسمية.. رئيس البرلمان الجزائري يصل إلى طهران

وصل رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، أن “إبراهيم بوغالي، رئيس البرلمان الجزائري وصل إلى طهران، اليوم الأحد، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، حجة الإسلام مجتبى ذوالنوري”.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن “الغرض من زيارة رئيس مجلس النواب الجزائري لإيران، التي تستغرق 5 أيام، هو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد مع أولوية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية”.

ولفتت الوكالة إلى أنه، غدا الاثنين، سيلتقي بوغالي مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ثم سيعقد رؤساء برلماني البلدين مؤتمرا صحفيا بحضور الإعلاميين، بحسب الوكالة.

وبيّنت الوكالة أن “البرامج المدرجة على جدول الأعمال لرئيس البرلمان الجزائري خلال زيارته إلى إيران، هي التفقد لمتحف الدفاع المقدس وزيارة الإنجازات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية وزيارة مدينة أصفهان وسط إيران.

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن “إيران والجزائر أثبتتا عبر التاريخ أنهما صديقان في الأوقات الصعبة”.

وكانت إيران قد أعلنت، في مارس/ آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.