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في زيارة مفاجئة.. بوتين يجول في "ماريوبول" الأوكرانيّة ويتفقّد مرافقها

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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في تطور لافت منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسيّة في دونباس الأوكرانية.

وأضاف المكتب الصحافي للكرملين، أن الرئيس الروسي تفقد عددًا من مرافق المدينة، وتحدث مع السكان المحليين، مشيرًا إلى أن بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مرّ بها بمناطق عدة توقف فيها، وتحدث الرئيس الروسي في حي “نيفسكي” مع سكان المدينة، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلها.

وأبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الرئيس بالتفصيل عن التقدم المحرز في أعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.

وأشار المكتب الصحافي للكرملين إلى أنّ “الحديث جرى، على وجه الخصوص، حول بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية”.

وأضافت الخدمة الصحافية أنّ “رئيس الدولة تفقد أيضًا الخط الساحلي في ماريوبول في منطقة “نادي اليخوت، ومبنى المسرح” ومناطق أخرى في المدينة”.

كما عقد بوتين اجتماعًا في “روستوف-أون-الدون” في مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة.

يذكر أنّ موسكو تسيطر على ماريوبول منذ أيار/ مايو من العام الماضي.

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