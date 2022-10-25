في زيارة مفاجئة.. رئيس ألمانيا يصل أوكرانيا

في زيارة مفاجئة، وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الثلاثاء، العاصمة الأوكرانية كييف .

وسائل إعلام ألمانية وصفت زيارة شتاينماير إلى كييف بأنها تاريخية بعد وصوله بالقطار إلى الأراضي الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، حيث يستعد للقاء فولوديمير زيلينسكي.

ويحصل الرئيس الألماني على لمحة عامة عن الدمار الذي سببته الضربات الروسية، إذ تعد هذه زيارته الأولى لأوكرانيا منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.

هذه ثالث محاولة يقوم بها الرئيس الألماني للسفر إلى أوكرانيا، ففي الأسبوع الماضي، تم تأجيل الزيارة قبل وقت قصير من بدءها لأسباب أمنية، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

تأجيل زيارة شتاينماير حينها جاءت التزاما بتوصية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)، المسؤول عن حمايته، على تويتر، مستندا إلى “حالة خطر” تحيط بالزيارة السابقة لأوكرانيا.

وفي منتصف أبريل/نسيان الماضي، كانت لدى الرئيس الألماني رغبة في زيارة كييف ضمن رحلة جماعية شملت رؤساء بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

زيارة الرئيس الألماني جاءت ضمن مبادرة من الرئيس البولندي أندريه دودا، لكن تم إلغاء زيارة شتاينماير إلى كييف وسط توتر العلاقة بسبب تصريحات الرئيس الأوكراني ولم تهدأ الأمور إلا بعد محادثة هاتفية بينهما في أوائل مايو/أيار الماضي.

ووفقًا لمكتب الرئيس الاتحادي، يريد شتاينماير وزيلينسكي، إطلاق “نداء مشترك” إلى المدن والبلديات الألمانية للدخول في شراكات جديدة مع نظيرتها الأوكرانية على المدى القصير ومساعدة الناس هناك خلال فصل الشتاء.

ويعاني مئات الآلاف الأوكرانيين بشكل خاص في كييف من تدمير البنية التحتية للطاقة نتيجة لهجمات الطائرات الروسية بدون طيار والقصف الصاروخي.