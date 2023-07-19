في زيارة مفاجئة لبكين.. كيسنجر يلتقي وزير الدفاع الصيني

التقى الدبلوماسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر بوزير الدفاع الصيني في بكين.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء ، قال لي شانغفو إن “الاتصالات الودية” بين الصين والولايات المتحدة “دمرت” لأن “بعض الناس في الولايات المتحدة لم يلتقوا بالصين في منتصف الطريق”. قال كيسنجر إنه كان “صديقًا للصين”.

لا تستطيع الولايات المتحدة ولا الصين التعامل مع الآخر كخصم. ونقل البيان الصيني عن كيسنجر قوله: “إذا خاض البلدان حربا ، فلن تؤدي إلى أي نتائج ذات مغزى للشعبين”.

تأتي الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي السابق البالغ من العمر 100 عام في الوقت الذي يزور فيه جون كيري ، المبعوث الأمريكي للمناخ ، بكين للقاء مسؤولين صينيين لمناقشة كيفية تعاون البلدين في مواجهة أزمة المناخ. كيري هو الأحدث في سلسلة من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين سافروا إلى الصين هذا الصيف ، بعد أن أكمل وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، رحلة طال انتظارها في يونيو.

كانت العلاقات بين القوتين العظميين تتدهور إلى أسفل منذ شهور ، لكن هناك تفاؤل حذر من كلا الجانبين بأن استئناف الحوارات الرسمية يمكن أن يبني أساسًا لتحسين العلاقات.

زيارة كيسنجر ، التي لم يتم الإعلان عنها ، هي خارج قائمة الاجتماعات الرسمية. لقد مر ما يقرب من 52 عامًا منذ زيارته السرية لبكين في يوليو 1971 ، والتي مهدت الطريق لريتشارد نيكسون ، رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت ، لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. بعد أكثر من نصف قرن ، لا يزال الكثيرون في بكين ينظرون إلى كيسنجر على أنه “صديق للصين”. في أيار (مايو) ، أشادت صحيفة “جلوبال تايمز” الرسمية بالعقل “الحاد” لكيسنجر.

حذر كيسنجر مرارًا وتكرارًا من العواقب “الكارثية” للصراع بين الولايات المتحدة والصين.

يخضع لي للعقوبات الأمريكية منذ عام 2018 ، فيما يتعلق بشراء طائرات مقاتلة من مصدر الأسلحة الرئيسي لروسيا ، والتي تستشهد بها بكين كسبب لرفض إعادة فتح الحوارات العسكرية مع واشنطن. في الشهر الماضي ، رفض لي لقاء نظيره الأمريكي ، لويد أوستن ، في حوار شانغريلا في سنغافورة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.