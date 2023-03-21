في زيارة نادرة.. رئيس وزراء اليابان يصل الى كييف

لايزال دعم الدول الغربية لأوكرانيا منذ انطلاق حربها مع روسيا مستمر، ورغم دخول هذه الحرب عامها الثاني تتسابق الدول بزيارة كييف للقاء رئيسها والبحث بآخر مستجدات الحرب.

هذا وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في زيارة نادرة لم يُكشف عنها مسبقا في إشارة إلى دعم طوكيو القوي لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن كيشيدا سيعرب عن دعمه لأوكرانيا وتضامنه معها في أعقاب غزو القوات الروسية للأراضي الأوكرانية قبل أكثر من عام.

وأضاف البيان أن كيشيدا سيعرب أيضا عن “احترامه لشجاعة الشعب الأوكراني ومثابرته في الوقوف للدفاع عن وطنه”.

وتتزامن رحلة كيشيدا إلى أوكرانيا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا. وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الثلاثاء إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين حلقتا فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات فيما يبدو أنه رد على زيارة كيشيدا لأوكرانيا.

واكتنفت حالة من السرية تفاصيل رحلة رئيس الوزراء الياباني إلى أوكرانيا حتى اللحظات الأخيرة لأسباب أمنية.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لقطات لكيشيدا وهو يتحدث إلى مسؤولين بعد وصوله إلى كييف بالقطار، الذي أقله من بلدة شيميشيل على الحدودية الأوكرانية البولندية.