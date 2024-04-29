في زيارة نادرة لإيران.. وفد كوري شمالي يبحث التجارة بين البلدين

قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن وفدا من كوريا الشمالية شارك في معرض إيراني بطهران الأسبوع الماضي وبحث التجارة الثنائية مع مسؤولي الحكومة الإيرانية والقطاع الخاص.

ويُشتبه منذ فترة طويلة في وجود تعاون بين كوريا الشمالية وإيران في برامج الصواريخ الباليستية وتبادل محتمل للخبرة الفنية والمكونات التي تُستخدم في تصنيعها.

ونفى كنعاني تلك المزاعم قائلا إن بعض وسائل الإعلام سعت إلى تقديم “تكهنات منحازة عن طريق نشر أخبار غير صحيحة وبلا أساس”.

ووردت أنباء الأسبوع الماضي عن أن وفدا من كوريا الشمالية برئاسة وزير التجارة الدولية يقوم بزيارة نادرة لإيران.

وذكرت رويترز في فبراير شباط أن إيران قدمت عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية إلى روسيا لتستخدمها في حربها مع أوكرانيا.

ويُشتبه كذلك في أن كوريا الشمالية تزود روسيا بصواريخ ومدفعية، لكن البلدين نفيا صحة هذا الادعاء.

وتستضيف طهران المعرض السادس للقدرات التصديرية للجمهورية الإسلامية في الفترة بين 27 أبريل نيسان والأول من مايو أيار.