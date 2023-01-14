في زيمبابوي.. اعتقال 25 من أعضاء المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية

قال تحالف المواطنين من أجل التغيير في زيمبابوي إن الشرطة أطلقت (السبت 14-1-2023) الغاز المسيل للدموع على تجمع للحزب المعارض في هراري واعتقلت 25 من أعضائه بينهم نائبان بالبرلمان.

وتأتي الاعتقالات بعد موجة من أعمال العنف ذات الدوافع السياسية ضد أنصار المعارضة في ريف زيمبابوي، مما أثار المخاوف من حدوث قمع قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام والتي لم يتم الإعلان عن موعدها بعد.

وأكدت الشرطة اعتقال أعضاء من تحالف المواطنين من أجل التغيير وهو الحزب السياسي المعارض الرئيسي في زيمبابوي، وقالت إن بيانا مفصلا سيصدر بعد التحقيقات.

وقالت إن التجمع لم يكن مصرحا به.

ويطالب القانون في زيمبابوي الأحزاب السياسية بإخطار السلطات قبل أسبوعين من عقد أي اجتماع سياسي.