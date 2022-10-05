في سيراليون.. اعتقال ثلاثة أجانب للاشتباه بتهريبهم نصف طن من الكوكايين

قالت قوات الأمن في سيراليون (الأربعاء 5-10-2022) إنها ألقت القبض على ثلاثة أجانب للاشتباه بهم في تهريب نصف طن من الكوكايين تم ضبطه في ليبيريا المجاورة.

وقال منسق الأمن القومي في سيراليون، عبد الله كولكر، في بيان “هؤلاء الأجانب، ومن بينهم ليبيري وغيني ولبناني، يُعتقد أنهم أعضاء في عصابة ضالعة في تهريب 520 كيلوجراما من الكوكايين”.

وقال مايكل جيبلي المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في ليبيريا إن السلطات في ليبيريا ضبطت الكوكايين الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار يوم السبت الماضي بمساعدة المخابرات الأمريكية.

ثم اخطرت ليبيريا سيراليون بوجود المهربين الذين فروا عبر حدودها.

وقال البيان الصادر من سيراليون “لا يوجد ملاذ آمن في سيراليون لتجار المخدرات والمجرمين الآخرين”.

وأضاف أنه سيتم تسليم جميع المعتقلين إلى السلطات في ليبيريا لإجراء مزيد من التحقيقات.