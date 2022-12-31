في صدارة العالم.. نيوزيلندا تستقبل العام 2023

مع حلول يوم الأحد لديهم، بالتوقيت المحلي، احتفل النيوزيلنديون بقدوم العام الجديد 2023، فيما تواصل دول واقعة في مناطق أخرى من العالم استعدادتها لبدء سنة جديدة.

والتوقيت المعتمد في نيوزيلندا التي تقع في نقطة نائية من الأرض هو (GMT + 13)، أي 13 ساعة زائدة عن التوقيت العالمي غرينتش.

هذا واعتاد النيوزيلنديون أن يحتفلوا بالعام الجديد قبل حلوله في أغلب مناطق العالم الأخرى، لكن مع ذلك، فالبلاد ليست الأولى.

إلى ذلك، تعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع “ناشيونال جيوغرافيك”.

تعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

ونظرًا لفارق التوقيت الموجود في العالم، فإن استقبال العام الجديد يستغرق 26 ساعة كاملة، حتى تنتقل كافة الدول إلى سنة 2023.

فيما لا تستقبل بعض الدول العام الجديد، في وقت واحد، لأن التوقيت يختلف من منطقة إلى أخرى، كما هو الحال في دول شاسعة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا.