في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين.. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدوليّ

كشف دبلوماسيون أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وأضاف الدبلوماسيون أنّ الإمارات طلبت عقد الاجتماع “في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين”.

يأتي ذلك في وقت بدأت قوات الاحتلال الإسرائيليّ بالانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إنّ القوات الإسرائيلية بدأت مساء الثلاثاء الانسحاب من مدينة جنين في الضفة الغربية بعد عملية استمرت 44 ساعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن بعض القوات خرجت بالفعل من المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها من المدينة.

فيما أشارت “العربية” إلى وقوع إصابات من جراء قصف طائرات إسرائيلية لموقع في مدينة جنين.