في ضواحي أثينا.. الثلوج الكثيفة تحاصر أكثر من 5 آلاف سيارة

بسبب تساقط الثلوج بكثافة في عدد من المناطق في اليونان تعطلت حركة المرور، خاصة في ضواحي العاصمة أثينا، حيث حاصرت الثلوج أكثر من 5 آلاف سيارة لمدة تجاوزت 12 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الثلوج الكثيفة عطلت حركة المرور في الطريق السريع “Аттики одос” بضواحي العاصمة أثينا، ما أدى إلى توقف آلاف السيارات واختناق في حركة المرور.

وقالت وسائل الإعلام إن ارتفاع الثلوج فوق الأرض بلغ مترا، مشيرة إلى أن بعض السيارات كانت مجهزة بإطارات صيفية ما جعل من غير الممكن السير في مثل هذه الظروف.

وأطلقت السلطات اليونانية مساء الإثنين عملية واسعة النطاق لإنقاذ مئات السيارات من الحصار الثلجي.

وكانت السلطات قد حذرت المواطنين من الهطول الكثيف للثلوج بمختلف أنحاء البلاد، وخاصة العاصمة أثينا ومعظم جزر بحر إيجة.