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في طاجيكستان.. ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الجليدية إلى 20

منذ 46 دقيقة
خريطة طاجيكستان

خريطة طاجيكستان

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قالت حكومة طاجيكستان (الخميس 16-2-2023) إن سلسلة من الانهيارات الجليدية أودت بحياة أكثر من عشرة أشخاص آخرين في شرق البلاد، ليرتفع بذلك عدد القتلى خلال اليومين الماضيين إلى 20، كما اضطرت مئات الأسر لترك منازلها.

وضربت معظم الانهيارات الجليدية منطقة جورنو-بادخشان ذاتية الحكم على الحدود مع الصين وأفغانستان وأجلت السلطات هناك أكثر من 400 أسرة لإبعادها عن المناطق الخطرة.

وقالت الحكومة إن الانهيارات الجليدية أصابت المنازل والطرق، كما تم تعليق حركة المرور الدولية بالكامل.

وحث ريزو نزارزودا رئيس بلدية العاصمة الإقليمية خوروج سكان المنطقة، البالغ عددهم 30 ألف نسمة، على البقاء في منازلهم مع تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة من المنطقة بنايات من طابق واحد غطت الثلوج وقطع الجليد أسقفها، بينما تشق فرق الإنقاذ طريقها عبر الجليد بحثا عن الجثث.

    المصدر :
  • رويترز

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