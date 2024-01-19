في ظلّ التوتر مع إيران.. رئيس وزراء باكستان يُجري مراجعة للأمن القومي

كشف وزير الإعلام الباكستاني مرتضى سولانغي لـ”رويترز”، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال أنوار الحق كاكار، دعا كبار القادة المدنيين والعسكريين للمشاركة في اجتماع اليوم الجمعة، لإجراء مراجعة للأمن القومي في ظل التوتر مع إيران.

يأتي ذلك بعد أن شنت باكستان ضربات على انفصاليين داخل إيران أمس الخميس، بعد يومين من إعلان طهران أنها قصفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

إذ أعلن الجيش الباكستاني الخميس، أنه نفذ ضربات محددة الهدف بدقة في إيران باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وذخائر وأسلحة أخرى ضربت أهدافًا لجماعتين “إرهابيتين” هما جيش تحرير بلوخستان وجبهة تحرير بلوخستان.

وأضاف أن القوات توخت كامل الحذر والحيطة وقت التنفيذ لتجنب وقوع أضرار جانبية، وحث على “الحوار والتعاون” لحل المشكلات بين “البلدين الشقيقين”.

وكانت إيران قد وجَّهت صواريخها تجاه 3 دول، خلال 24 ساعة، هي العراق وسوريا وباكستان، وقصفت أهدافًا فيها، ليست من بينها مصالح أميركية ما يدل على تجنّبها أي تصعيد مع واشنطن، وفق خبراء.

ووصفت الحكومة الباكستانية الهجوم بأنه “انتهاك غير مبرر” للمجال الجوي للبلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانًا أكدت فيه وقوع الهجوم، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة من خلال تقارير وسائل الإعلام الإيرانية التي تم سحبها لاحقا.

وورد في بيان وزارة الخارجية أن باكستان تدين بشدة الهجوم على إقليم بلوشستان.

كما حذرت من أن “هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة”.

ومن شأن الهجوم أن يؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.

كما يهدد أيضًا العلاقات بين إيران وباكستان اللتين تنظران إلى بعضهما بعضا بعين الريبة منذ فترة طويلة، رغم الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية.