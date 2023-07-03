في ظلّ تصاعد التوتّر مع أميركا.. الصين "تُنظّم صفوفها" مع هذه الدول!

لفت كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، اليوم الإثنين، أنّه يتعين على الصين واليابان وكوريا الجنوبية إرسال إشارة واضحة بإعادة تنظيم صفوفها نحو التعاون، ومقاومة “إكراه التنمر والهيمنة”، في انتقاد واضح للولايات المتحدة.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر مع تحرك الولايات المتحدة لإقامة علاقات أوثق مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد للصين.

وكان وانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يتحدث عن الجهود المبذولة لتنشيط التعاون بين الدول الثلاث المتجاورة في منتدى نظمته أمانة التعاون الثلاثية، وهي هيئة تم إنشاؤها باتفاق بين بكين وسول وطوكيو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنه دعاهم إلى “تعزيز الشعور بالاستقلال الاستراتيجي، والحفاظ على الوحدة الإقليمية والاستقرار، ومقاومة عودة عقلية الحرب الباردة، والتحرر من إكراه التنمر والهيمنة”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه على الرغم من أن وانغ لم يذكر الولايات المتحدة، فإنه قال إنّ “دولا كبرى بعينها خارج المنطقة” حاولت استبدال الوحدة بالتقسيم مع سعيها لتحقيق مكاسب جغرافية.

وأضاف وانغ: “إذا سُمح لهذا الاتجاه بالتطور، فإنه لن يتدخل بشكل خطير في التقدم السلس للتعاون الثلاثي فحسب، بل سيزيد التوتر والمواجهة في المنطقة”.

وشدد وانغ على ضرورة حل النزاعات بالحوار والتشاور، ومعارضة الأقوال أو الأفعال التي قد تسقط المنطقة في أتون حرب.