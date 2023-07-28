الجمعة 10 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
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في ظلّ مخاوف بشأن الطلب.. أسعار النفط تفتح على تراجع

منذ 4 دقائق
النفط

النفط

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية.

وانخفض خام برنت 59 سنتًا أو 0.7 بالمئة إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية بخمسة في بالمئة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 79.58 دولار للبرميل ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية 5.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط في الجلسة الماضية على خلفية نتائج أعمال قوية وبيانات اقتصادية أميركية جاءت أفضل من المتوقع.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.4 بالمئة في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو عند 1.8 بالمئة.

لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرًا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.

    المصدر :
  • رويترز

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