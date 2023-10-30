في ظل "الظروف الاستثنائية".. وزير الدفاع الكويتي يرأس اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري

رأس الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، اليوم الأثنين اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري، حيث أكد أن “الظروف الاستثنائية” التي تشهدها الساحة الإقليمية تدفع القوات المسلحة لأقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد.

وقال الجيش الكويتي في بيان إن الوزير وجه قيادات الجيش بسرعة تذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه.

وبحث الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الدفاع الاستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمهام والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي.

كما دعا الوزير القيادات إلى التعاون بين القطاعات العسكرية “لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والتي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة”.