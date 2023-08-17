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في ظل القلق بشأن الفائدة.. وول ستريت تُغلق على انخفاض

منذ 22 دقيقة
وول ستريت

بورصة وول ستريت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض بعد تداولات متأرجحة اليوم الخميس، وطغت خسائر أسهم قطاع الرعاية الصحية على المكاسب التي حققتها أسهم شركة سيسكو وأسهم قطاع الطاقة، في حين أبقت البيانات الاقتصادية المتفائلة على المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ووفقًا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.59 نقطة أو 0.79 بالمئة ليغلق عند 4369.74 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 158.66 نقطة أو 1.18 بالمئة ليغلق عند 13315.97 نقطة. وانخفض المؤشر ​​داو جونز الصناعي 295.86 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 34469.88 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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