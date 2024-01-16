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في ظل تحويل الناقلات لمسارها بعيدا عن البحر الأحمر.. النفط يرتفع!

منذ 7 دقائق
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش. وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا أمس الاثنين.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2% إلى 72.52 دولارا للبرميل بعد عطلة عامة في الولايات المتحدة أمس الاثنين.

وقال مسؤول من جماعة الحوثي اليمنية أمس الاثنين إن الحركة ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.

واتجهت المزيد من ناقلات النفط بعيدا عن جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين بسبب الاضطرابات مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والوقت الذي يستغرقه نقل النفط من مكان إلى آخر.

وارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي بسبب الصراع في المنطقة، لكن عدم وجود تأثير مباشر على إنتاج النفط قد يحد من المكاسب، وفقا لمحللين.

    المصدر :
  • رويترز

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