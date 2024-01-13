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في ظل توترات البحر الأحمر.. أسعار الذهب ترتفع

منذ 8 دقائق
الذهب

الذهب

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا أسبوعيا، مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.18 بالمئة، لتصل إلى 2049.06 دولارا للأونصة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة “أواندا” إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة “يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا”.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال الليل ردا على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو ما يوسّع رقعة الصراع الناجم عن حرب إسرائيل على غزة في أنحاء المنطقة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.01 بالمئة، لتصل إلى 23.195 دولارا للأونصة.

    المصدر :
  • وكالات

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