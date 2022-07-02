في غضون أيام.. اعتقال ثاني عالم روسي بتهمة الخيانة

احتجزت روسيا ثاني عالم في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية في غضون أيام للاشتباه في خيانته للدولة، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء السبت الواقع في 2 تموز عن مصدر قريب من التحقيقات.

وأوضحت الوكالة أنه جرى اعتقال أناتولي ماسلوف، كبير العلماء في معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية في مدينة نوفوسيبيرسك التي تبعد حوالي 2800 كيلومتر شرقي موسكو، وتم نقله إلى سجن في العاصمة الروسية للتحقيق معه من قبل جهاز المخابرات الروسي.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن السلطات “تشتبه في أن ماسلوف قدم بيانات من أسرار الدولة”، موضحا أن البيانات مرتبطة بأنظمة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وذكرت عدة وسائل إعلام روسية أن ماسلوف اعتُقل في 28 حزيران.

وكانت السلطات قد اعتقلت الأسبوع الماضي ديمتري كولكر، عالم الفيزياء والرياضيات بجامعة نوفوسيبيرسك، بتهمة خيانة الدولة بزعم تعاونه مع أجهزة الأمن الصينية.

وخلال السنوات الماضية، ألقت السلطات القبض على عدد من العلماء الروس ووجهت لهم تهم الخيانة بزعم نقلهم مواد حساسة إلى أجانب.

وعقوبة خيانة الدولة الروسية هي السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.