في قبرص.. فريق متعدد الجنسيات يكافح حريق الغابات

تكافح فرق إطفاء من اليونان وإسرائيل ولبنان والأردن وبريطانيا اليوم الاثنين حريق غابات شمالي مدينة ليماسول في قبرص.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس الأحد قبل أن ينتشر سريعا في أنحاء منطقة شبه جبلية، مما أدى إلى إخلاء احترازي لثلاث تجمعات سكنية مساء أمس.

ونجحت أطقم الإطفاء بحلول صباح اليوم في احتواء الحريق إلى حد بعيد، لكن هبوب الرياح من وقت لآخر يتسبب في تجدد اندلاع حرائق بأماكن متفرقة من المنطقة.

وقالت وزيرة العدل آنا كوكيدس بروكوبيو للصحفيين “تمكنا اليوم من احتواء الحريق. هناك بعض الجبهات التي تدعو للقلق لذلك سنرسل الأصول الجوية (الطائرات) غدا لأسباب احترازية… نأمل أن يكون الوضع أفضل غدا”.

وأرسلت إسرائيل واليونان ولبنان طائرات وأطقم إطفاء لدعم الطائرات الأردنية التي كانت في الجزيرة لمكافحة حريق آخر اندلع الأسبوع الماضي، وكذلك العديد من المتطوعين المحليين.

ويعيد سلاح الجو الملكي البريطاني في جنوب غربي ليماسول إمداد وتزويد العديد من الطائرات بالوقود، فضلا عن توفيره سيارات وأفراد مكافحة الحرائق.

تعد المنطقة الجبلية الواقعة شمالي ليماسول بجنوب قبرص من بين أكثر الغابات كثافة في الجزيرة، وجاء اندلاع الحرائق في أعقاب موجة حارة ممتدة سجلت خلالها بعض المناطق في الدولة أعلى درجات حرارة على الإطلاق.